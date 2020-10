I giallorossi vincono il derby in Primavera: nulla da fare per i biancocelesti.

Nel derby Primavera c’è solo la Roma. La squadra di De Rossi passeggia a Formello e dopo cinque giornate continua a guidare la classifica a punteggio pieno. Così si legge nell’edizione odierna de Il Tempo. I giallorossi dominano il match e si impongono per 4-0 sulla Lazio, che non riesce mai a creare reali pericoli per la porta difesa da Boer. In gol Providence, Milanese, Tripi e Ciervo.