Sabato alle 15.30 si disputerà la sfida di Primavera 2 tra Lazio e Pescara al Fersini di Formello. Per i biancocelesti sarà assente Romano Floriani Mussolini per squalifica.

La squadra di Sanderra per proseguire la cavalcata e raggiungere la promozione in Primavera 1 dovrà dare il massimo anche questa volta. La partita sarà trasmessa in tv su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky)