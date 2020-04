Preziosi: «Il Genoa non ha nessun vantaggio dallo stop del campionato. Eravamo una delle squadre più in forma»

Preziosi, le parole del presidente del Genoa in merito ad un possibile stop del campionato di Serie A

Il patron del Genoa Preziosi ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Stampa in merito a quello che sarà il futuro di questo campionato.

«Il campionato può essere annullato oppure si troveranno altre soluzioni, prima di tutto conta la salute. Bisognerà tornare alla normalità, poi si potrà pensare alle partite di calcio. Vi pare possibile che le aziende restino chiuse e che invece si giochi a pallone?. Le regole non si cambiano in corsa. E il Genoa non ha alcun vantaggio dallo stop del campionato. Eravamo una delle squadre più in forma, sono sicuro che avremmo scalato la classifica arrivando a metà. Grande merito al mister Davide Nicola, che ha dato un’ identità forte a questa squadra. E a gennaio abbiamo fatto acquisti importanti, come Masiello, Perin, Soumaoro e Behrami».