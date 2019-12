Presentazione libro, Peruzzi: «Zoff è diventato il mio idolo per invidia!»

Angelo Peruzzi si è espresso durante la presentazione del libro di Zoff

Angelo Peruzzi, ex portiere ed attuale Club Manager della Lazio, ha parlato durante la presentazione del libro di Dino Zoff. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PERUZZI – «Avevo 11 anni e Zoff è diventato il mio idolo per invidia e quando vedevo la Domenica Sportiva mi arrabbiavo e dicevo:”ma come fa a parare sempre così?”. Durante gli europei del 2000 mi chiamò per giocare nella Nazionale come terzo portiere dopo Buffon e Toldo ma ho rifiutato perché volevo avere più spazio. Quando arrivai l’anno dopo alla Lazio e Zoff arrivò in panchina mi disse “corri”».