Bruno Giordano è intervenuto durante la presentazione del libro

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, si è espresso durante la presentazione del libro di Zoff. Ecco ciò che ha detto.

PARLA GIORDANO – «Ho avuto la fortuna di avere Dino (Zoff, ndr) come avversario ma soprattutto come compagno durante la militanza in Nazionale ma ho sempre avuto talmente tanta stima nei suoi confronti che lo vedevo come un mito, mi sembrava incredibile allenarmi con lui, mangiare insieme a lui».