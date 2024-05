Prandelli sulla Nazionale: «CRITICARE Spalletti per le convocazioni è sbagliato, le sue scelte sono dovute da questo»

Prandelli, l’ex ct si esprime riguardo le convocazioni di Spalletti alla luce degli europei che inizieranno a breve

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha parlato Cesare Prandelli, il quale si esprime cosi riguardo la nazionale e le convocazioni di Spalletti

NAZIONALE – Dal punto di vista della programmazione, Spalletti non può essere criticato. In poco tempo ha dato un senso di appartenenza a tutti, il gruppo si è formato in maniera forte. Sono decisioni tecniche, ha in testa un percorso tecnico che va a valorizzare i giocatori che ha scelto e io ho la massima fiducia. Poi è chiaro che potevano anche essere inseriti altri giocatori, però non andrei a discutere certe scelte. Grande fiducia in Luciano. Aspettiamo con trepidazione e voglia di essere tifosi della Nazionale al 100% prima, durante e dopo gli Europei