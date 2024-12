Pradè contro Italiano: «Non mi è piaciuto il suo modo di esultare l’ho trovato inopportuno e irrispettoso»

Pradè, il dirigente viola a fine partita contro il Bologna si è scagliato contro il suo ex allenatore che ha esultato

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita persa dalla sua Fiorentina con il Bologna, Daniele Pradè analizza cosi la sconfitta soffermandosi su Italiano

ITALIANO – Nel secondo tempo hanno approcciato la partita in maniera diversa, dico sempre che l’equilibrio è talmente grande che un episodio come quello poteva cambiare tutto. Sinceramente non mi è piaciuto il comportamento di Italiano, anche nei confronti di Palladino, l’esultanza in quel modo… È una cosa che ci ricorderemo: tante gioie e tantissimi dolori insieme, quello che ho visto oggi mi ha fatto capire tanto dell’uomo