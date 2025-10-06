 Portogallo, cambio a sorpresa: Martinez dopo il ko di Neves convoca Nuno Tavares
1 ora ago

Nuno Tavares
Nuno Tavares

Portogallo, cambio a sorpresa: Martinez dopo il ko di Neves convoca il calciatore biancoceleste Nuno Tavares

Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha ufficializzato una modifica nella lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 2026. João Neves del Paris Saint-Germain, non in condizioni fisiche ottimali, è stato escluso e al suo posto è stato chiamato Nuno Tavares, difensore della Lazio.

La decisione è arrivata dopo le valutazioni congiunte tra la Direzione di Salute e Performance della Federazione Portoghese e lo staff medico del PSG, che hanno ritenuto il centrocampista non idoneo a rispondere alla convocazione.

La Seleção scenderà in campo l’11 ottobre contro l’Irlanda e il 14 ottobre contro l’Ungheria, entrambe le gare in programma alle ore 19:45 allo Stadio José Alvalade di Lisbona.

