Portanova non ha dubbi: «La Lazio a Napoli ha dato una risposta importante e di carattere»

Portanova, l’ex calciatore del Napoli e tifoso della Lazio commenta la vittoria dei biancocelesti contro la formazione di Garcia

Ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show ha parlato Daniele Portanova, il quale ha espresso il suo parere sulla vittoria della Lazio contro il Napoli

PAROLE – Il Napoli resta favorito, anche se non sarà un campionato dominato come quello dello scorso anno. Le altre? Milan e Inter sono partite bene, la Juve mi preoccupa non avendo le coppe. Le romane hanno squadre importanti, ma non sono partite benissimo. La Lazio vista a Napoli, però, ha fatto vedere segnali davvero di livello