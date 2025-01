Ponceau Lazio, la verità dietro l’interesse per il francese. L’affare è davvero possibile? A cosa stanno pensando a Formello

Ponceau Lazio, la verità dietro l’interesse per il centrocampista francese del Lorient: ecco che cosa pensano su di lui

Sul Corriere dello Sport si fa il punto sul calciomercato Lazio in entrata. Negli ultimi giorni, ai biancocelesti, è stato accostato il profilo di Julien Ponceau, 24enne in forza ai francesi del Lorient in Ligue 2.

Il giocatore, che può essere impiegato come trequartista, è in scadenza alla fine di questa stagione e potrebbe essere un’occasione a costi contenuti. Ma da Formello non sembrano particolarmente interessati e potrebbe essere solo un nome offerto dal suo entourage.