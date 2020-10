Polonia-Italia, Immobile sfida Lewandowski: duello tra bomber

Gli azzurri di Roberto Mancini affrontano a Danzica alla Polonia per la Nations League. Immobile guiderà l’attacco, panchina per Acerbi.

«Ciro con noi ha sempre fatto bene. Se giocassimo 38 partite, segnerebbe 25 gol», dichiara Roberto Mancini. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero. Immobile, nella solita alternanza, dovrebbe spingere l’amico Belotti in panchina E sfidare a quattr’occhi Lewandowski, al quale ha sfilato la Scarpa d’Oro (Decisive le sue 36 reti in A contro le 34 del rivale in Bundesliga). Il centravanti del Bayern Monaco, di nuovo in nazionale dopo quasi 11 mesi, è l’avversario più pericoloso (55 gol nell’ultima stagione, 15 per diventare capocannoniere della Champions).