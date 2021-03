Playoff in Serie A: cosa può succedere dopo i casi Juve-Napoli e Lazio-Torino. L’intervento delle Asl potrebbe essere più frequente…

Dopo il caso di Juve-Napoli anche quello di Lazio-Torino a gettare nuovi dubbi sul campionato. Come scrive Repubblica da questo momento in poi sarà difficile convincere le squadre ad accettare fedelmente la procedura stilata a inizio stagione. E l’intervento delle Asl da qui in avanti potrebbe essere sempre più frequente.

Ecco perché nuovi rinvii e un calendario troppo intasato potrebbero far tornare d’attualità i playoff scudetto. Una soluzione estrema ma che apparirebbe inevitabile a certe condizioni, scrive il quotidiano.