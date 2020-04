Pizarro: «Campionato finito. Il 7-1 a Manchester? Se la rigiochiamo 100 volte non finisce così…»

Pizarro, l’ex giallorosso si è raccontato in una lunga intervista in cui parla anche del passato e di quel 7-1 a Manchester

David Pizarro ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de il Corriere dello Sport. Queste le parole dell’ex giallorosso anche in merito a quel famoso 7-1 di Manchester.

«Il campionato di Serie A per me è finito. Che senso ha continuare mentre le persone soffrono? Lo scudetto dovrebbe essere cucito sui camici dei dottori che rischiano la vita per salvarci”. Infine, una battuta anche sul passato giallorosso: “Il mio più grande rimpianto è lo scudetto perso nel 2010. Il 7-1 a Manchester? Partita stregata, se la rigiochiamo 100 volte non finisce così. All’andata li avevamo massacrati…».