Pisu: «L’Italia? Spalletti ha tutto per RIPARTIRE ma per farlo occorre che accada QUESTO»

Pisu, l’attore italiano e tifoso bianconero si esprime sul flop dell’Italia ad Euro 2024 ai microfoni di Juventusnews24

Ai microfoni di Juventusnews24, ha parlato Max Pisu il quale esprime il suo parere sul flop dell’Italia ad Euro 2024 con dure considerazioni a riguardo

FLOP ITALIA – «Io credo sia stato abbastanza inspiegabile quello che è successo. Ho visto una squadra scarica emotivamente e troppo scarica a livello fisico, perchè gli altri andavano al doppio o addirittura al triplo di noi. Non c’è sata un’idea di gioco, da salvare c’è pochissimo al di là del gol di Zaccagni davvero niente di buono. Può ripartire però tranquillamente, bisogna credere in questo progetto perchè, per quanto se ne dica, non siamo inferiori a squadre come la Svizzera».