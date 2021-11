Pistocchi: «La Lazio sta migliorando tantissimo. Immobile...»

Maurizio Pistocchi, notoo giornalista sportivo, ha commentato il momento della Lazio e di Immobile. Le sue parole

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare la gara di questa sera tra Italia ed Irlanda del Nord, soffermandosi sul ruolo di Ciro Immobile e sulla nuova Lazio targata Sarri. Ecco le sue parole:

ITALIA – «Storicamente le gare come quelle di questa sera le soffriamo, ma lo stile di gioco di Mancini ha cambiato un po’ le cose. Non sono molto preoccupato per la gara di questa sera, penso che siamo superiori in ogni aspetto all’Irlanda. A meno di disastri, la gara è superabile ampiamente e c’è comunque una differenza gol che potrebbe far stare sereni rispetto alla Svizzera. Certo, serve segnare 2-3 gol, non è semplice. Penso che non ci sia una grande generazione di giocatori italiani. Non ci sono i big che fanno la differenza, non ci sono più gli attaccanti della volta».

IMMOBILE – «Lo stesso Ciro Immobile, che è un giocatore che in Italia ha fatto tantissimi gol, all’estero non ha fatto bene. È un buonissimo giocatore, soprattutto da calcio italiano. La Lazio sta migliorando tantissimo, inizia a muovere la palla più velocemente e Immobile continuerà a fare tanti gol. Il gioco di Sarri favorisce gli attaccanti. Mancini è stato bravissimo proprio perchè non ha avuto un gruppo di giocatori all’altezza di quelli del passato».