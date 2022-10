Piscedda: «Lazzari doveva essere espulso, ma grande partita di carattere della Lazio»

Massimo Piscedda ha commentato la gara di ieri tra Lazio e Sturm Graz, soffermandosi sulla direzione dell’arbitro. Le parole

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la gara di ieri tra Lazio e Sturm Graz:

ESPULSIONE – «Lazzari doveva essere espulso, su questo non c’è dubbio. In campo internazionale, certe regole che noi siamo abituati a vedere in Italia non te le fanno passare. Conosco come arbitrano all’estero. Ieri doveva cacciarne tra da una parte e tre dall’altra, perchè quando ci sono i capannelli deve ammonirne uno e uno. Per chi non lo sapesse, è una regola».

CARATTERE – «La Lazio a me è piaciuta a prescindere da questo. In un discorso di difficoltà, con Lazzari che si fa cacciare al 45′ ed è colpa sua, la squadra mi è piaciuta tantissimo per un discorso di temperamento e carattere. Poi ci sono stati degli errori che potevano essere evitati a livello difensivo, nelle occasioni del gol. Comunque ha giocato una bellissima partita dal punto di vista caratteriale. Si parla tante volte degli arbitri perchè mi sembra non si sappia analizzare la partita».