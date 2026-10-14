Piscedda: «Šutalo ha più esperienza rispetto agli altri compagni di reparto! Domenica si riuscirà a valutare il livello della difesa»

Massimo Piscedda, ex Lazio, ha espresso il proprio punto di vista in merito al reparto arretrato biancoceleste! Le dichiarazioni

La fase difensiva della Lazio è stata al centro dell’analisi di Massimo Piscedda, intervenuto ai microfoni di Radiosei. L’ex calciatore biancoceleste ha concentrato la propria attenzione sul rendimento del reparto arretrato, soffermandosi anche sulle caratteristiche di Josip Šutalo e sulle possibili scelte in vista della prossima sfida.

Inevitabile, inoltre, uno sguardo alla Juventus guidata da Luciano Spalletti, avversaria della Lazio in una gara particolarmente attesa. Piscedda ha quindi messo sotto la lente d’ingrandimento gli equilibri difensivi della squadra di Gennaro Gattuso, chiamata a confermare quanto mostrato in questo positivo avvio di stagione. Vi riportiamo le dichiarazioni:

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ŠUTALO – «Šutalo ha sicuramente più esperienza rispetto agli altri compagni di reparto, che finora hanno avuto poche occasioni per giocare. Personalmente non ho ancora individuato quale possa essere la coppia titolare al centro della difesa: devono ancora trovare continuità e soprattutto giocare insieme».

DIFESA – «Domenica la difesa della Lazio sarà chiamata a un lavoro più impegnativo rispetto a quanto visto finora, quindi avremo l’occasione di valutarne realmente il livello. I giocatori di qualità, del resto, emergono soprattutto nei momenti che contano».

JUVENTUS – «La Juventus, fino a questo momento, non mi ha ancora convinto. Non sta offrendo le prestazioni che i suoi tifosi probabilmente si aspettavano e credo che questa sia una sensazione abbastanza diffusa. Mi sembra ancora una squadra alla ricerca della propria identità e penso sia necessario aspettare anche per poter giudicare definitivamente la Juventus».

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