Piscedda: «La Lazio ha più motivazioni del Torino, deve essere una tigre»

L’ex calciatore della Lazio, Massimo Piscedda, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale.

IL COMMENTO – La Lazio dopo i risultati delle altre dev’essere una tigre. Credo abbia più motivazioni del Torino, lo dice la classifica, e queste devono contare questa sera. La Lazio dev’essere molto pragmatica e vincere la gara. Giocare per ultimi? Ti costringe a fare per forza il risultato, continuando a tenere lontane le squadre dietro. In questo caso non è vantaggio. La classifica non andrebbe guardata, ma è evidente che qualcosa non è andato nel modo giusto. Sapere i risultati porta a rivedere anche la propria tattica e il modo di fare la partita. Poi io non mi preoccuperei molto degli altri, la Lazio deve tornare a essere quella della prima parte di stagione