Piscedda: «Al top, la Lazio può battere il Milan»

L’ex biancoceleste Piscedda ha parlato in vista del match di domenica tra Lazio e Milan

Massimo Piscedda, ex calciatore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha parlato in vista della partita di domenica sera tra Lazio e Milan.

LE PAROLE – «La Lazio può battere il Milan, se in condizione, se sta al top. Chiaro, non è stata una settimana perfetta visto che molti hanno avuto problemi fisici. Mi auguro di vedere una bella gara, che la Lazio possa fare risultato. A volte può uscir fuori una grande prestazione nonostante un momento non straordinario, i biancocelesti hanno i valori per stare al passo dei rossoneri, in partita secca».