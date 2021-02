Pioli: «Le prime 7 punteranno allo Scudetto e ai posti in Champions»

La previsione di Stefano Pioli, tecnico del Milan primo in classifica, sullo Scudetto e i piazzamenti Champions

La lotta per il titolo e i posti in Champions si fa sempre più serrata. Sono ben 7 le squadre racchiuse in pochi punti, con il Milan a guidare il gruppo e tutte le altre a inseguire. Tra queste anche la Lazio, che con la sconfitta della Roma contro la Juventus ha l’opportunità di agganciare i giallorossi a 40 punti battendo il Cagliari. Sulla questione è intervenuto l’allenatore del Milan Stefano Pioli: «Le prime 7 possono puntare allo Scudetto e alla qualificazione in Champions, e lotteranno fino alla fine. Non vorremmo far parte delle 3 deluse, ma delle 4 che andranno nell’Europa che conta».