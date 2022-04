Pioli ritrova Felipe Anderson e Cataldi: i due sono rinati con Sarri

Stefano Pioli ritroverà domani sera all’Olimpico due suoi pupilli degli anni in biancoceleste: Felipe Anderson e Danilo Cataldi

Stefano Pioli domani sera incrocerà due suoi pupilli della sua esperienza alla Lazio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda come l’attuale tecnico del Milan, nel 2014, capì immediatamente le potenzialità di Felipe Anderson che nella prima stagione con lui fece forse la migliore stagione della sua carriera.

Lo stesso dicasi per Danilo Cataldi: il centrocampista fu lanciato proprio da Pioli nella stagione 2014-2015 quando appena ventenne disputò 15 partite compresa quella decisiva per la Champions contro il Napoli. Entrambi oggi sono rinati con Sarri che, proprio come Stefano, ne ha intravisto potenzialità ancora inespresse. Tuffo nel passato con sguardo aperto verso il futuro: Pioli ritrova Felipe e Danilo.