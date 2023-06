Nonostante la rivoluzione societaria scoppiata in casa Milan, Stefano Pioli, ex Lazio, rimane saldo in panchina

In casa Milan si sta vivendo una vera e propria rivoluzione con gli addii ormai certi di Maldini e Massara.

Come riferito da calciomercato.com, il cambiamento non riguarderà Stefano Pioli: l’ex Lazio, forte di un contratto fino al 2025, rimarrà saldo in panchina.