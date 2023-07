Pillon: «Milinkovic? Lui si che è un giocatore da…». Ecco le parole dell’ex allenatore sul Sergente della Lazio

In esclusiva per Juventusnews24.com, Giuseppe Pillon, ex allenatore tra le altre del Carpi, ha parlato di diversi temi tra cui del futuro del Sergente della Lazio Milinkovic, finito nel mirino del club bianconero:

E se la Juve aggiungesse Milinkovic al suo centrocampo?

«Lui si che è un giocatore da Juventus. Chiaro che se vuoi andare in Champions devi avere questo tipo di calciatori. Sempre in accordo con il tecnico, ma il livello deve essere alto. E poi sarebbe un bel centrocampo con Rabiot e Pogba, veramente forte. Tra l’altro Milinkovic ha i gol nel suo DNA, che sono importanti per un centrocampista».

