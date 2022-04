Lazio, l’obiettivo Gollini: «Vorrei tornare in Italia»

Pierluigi Gollini, obiettivo della Lazio per la porta del prossimo anno, ha ammesso di voler tornare in Italia: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di SportWeek, Pierluigi Gollini, obiettivo dell’Atalanta in prestito al Tottenham e obiettivo della Lazio per la prossima stagione, ha dichiarato:

«A giugno scade il prestito, vediamo. Un giorno mi piacerebbe tornare in Italia, ma qui sto davvero bene. Tra dieci anni mi vedo con tre o quattro bambini, magari lascio il calcio per un anno e mi metto a fare rap (ride, ndr). A parte gli scherzi, non mi sento allenatore. Potrei fare il procuratore, prendere un giovane e accompagnarlo nell’arco della sua carriera. Sarebbe bello».