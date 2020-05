Serie A, Piccinini: «Playoff? Nessuno da alternativa»

Il telecronista Sandro Piccinini ha commentato su Twitter le opinione a sfavore dei possibili playoff e playout in Serie A

Manca poco affinché la Serie A possa riprendere, ma qualora ciò non dovesse accadere la FIGC ha già pronto il piano B: Playoff e Playout.

Molte sono le opinioni contrastanti su questa metodologia visto che sicuramente non premierebbe la meritrocrazia. Su Twitter il telecronista Sandro Piccinini ha detto la sua: «Se non si riuscisse a finire il campionato giocando tutte le 124 partite rimanenti, il Consiglio Federale ha indicato i playoff/playout come piano B. Oggi vedo che club e molti colleghi sono contrari, ma nessuno indica una terza via. Quale potrebbe essere? Sperare in Dio?».

