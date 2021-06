Pezzella Lazio, i biancocelesti fanno sul serio: la situazione

German Pezzella e la Lazio: Maurizio Sarri vorrebbe il difensore alla sua corte e la società inizia a fare sul serio. La situazione

Continuano ad arrivare novità importanti per il mercato della Lazio. Da alcuni giorni si è fatto il nome di German Pezzella, capitano della Fiorentina, per la difesa, anche se il Cagliari continuava a manifestare il proprio interesse per il giocatore e sembrava in vantaggio.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione toscana de La Repubblica, Maurizio Sarri vorrebbe il calciatore per rinforzare il reparto arretrato e la società biancoceleste avrebbe iniziato a muoversi per mettere a segno il colpo.