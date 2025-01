Petrucci (Sky): «Patric potrebbe operarsi. Casadei? Vi dico quello che so»

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, ha parlato così del calciomercato Lazio prima del match di Europa League contro la Real Sociedad

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Matteo Petrucci ha parlato così del mercato della Lazio prima del match di Europa League contro la Real Sociedad:

PAROLE – «Ibrahimovic verrà aggiunto a mercato chiuso nella lista europea. In difesa ti mancano 4 giocatori, te ne restano 4 da far giocare. Verrà convocato anche Zazza, che può giocare sia da centrale che da terzino, poi non so se qualcuno si potrà adattare ma speriamo non ce ne sia necessità. In attacco invece hai più possibilità di incidere, dalla panchina hai Tchaouna, pedro, Noslin e Dele-Bashiru. Pedro terzino? Sarebbe da scriverci un libro se accadesse. Real Sociedad? Mi piace il messaggio che manda Baroni. Ha spesso ruotato, ma il fatto di schierare i titolari è un messaggio verso la squadra per far capire l’importanza della gara. Loro subiscono poco, sono solidi. Ma è una squadra a cui piace giocare ed è cresciuta molto nell’ultimo periodo. Mercato? Non ci sono novità, ribadisco che il Torino rimane ottimista ma non ha ancora chiuso per Casadei. Un rilancio della Lazio non c’è stato per quanto mi risulta. Situazione di stallo. Fazzini? Situazione che va seguita fino alla fine, anche se non ci sono novità. Difesa? Sabato si saprà di più su Patric visto che farà il controllo. Se sarà costretto a operarsi la Lazio dovrà fare un difensore, anche se c’è poco tempo».