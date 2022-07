Petagna Lazio, pista difficile: l’attaccante a un passo da un altro club di Serie A

Calciomercato Lazio: l’ipotesi Petagna come vice Immobile è complicata. L’attaccante è un passo da un’altra squadra di Serie A

Nella giornata di ieri, il nome di Andrea Petagna è rimbalzato di prepotenza in orbita Lazio come possibile vice Immobile. La pista che porta all’attaccante del Napoli, però, è molto complicata per i biancocelesti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centravanti sarebbe a un passo dal Monza che ha accelerato negli ultimi giorni per assicurarsi il calciatore. I brianzoli devono trovare la formula giusta con gli azzurri. Il riscatto per Galliani deve essere legato alla salvezza, mentre per il Napoli alle presenze. C’è accordo sulle cifre per il prestito e il riscatto fissato a 15 milioni.