Roma, Perotti: «Voglio tornare a giocare e continuare questa stagione»

Diego Perotti in un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, ha dichiarato di voler tornare al più presto a giocare

«Come calciatore voglio tornare a giocare e continuare questa stagione. È giusto cercare tutte le condizioni per poter giocare a calcio in sicurezza e spero che venga trovato un accordo. Lo dico senza dimenticare tutte le vittime di questo coronavirus e tutte le famiglie messe a dura prova in tutto il mondo da questa pandemia anche dal punto di vista della mancanza del lavoro».