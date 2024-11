Perez avvisa la Lazio: «Conosciamo benissimo la loro qualità e siamo venuti qui a Roma per vincere e batterli»

Perez, il giocatore dei portoghesi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in trasferta con la Lazio

Alla vigilia della partita in trasferta di Europa League contro la Lazio, Perez ha rilasciato alcune considerazioni sulla partita avvisando anche la squadra di Baroni

PAROLE – La mia ultima partita qui in Italia è stata contro la Lazio, una gara difficile, molto tattica. Siamo comunque preparati per affrontarli e per batterli. Ci sono tanti giocatori con cui posso giocare in coppia qui, hanno tutte caratteristiche diverse. Io mi trovo meglio a destra, cerco di fare il meglio per la squadra. La Lazio come una finale in Europa League per noi? È una gara molto importante, non decisiva. Questo club pensa sempre a vincere, dobbiamo fare meglio ma siamo preparati al 100%. Dobbiamo stare tranquilli, anche se non credo sarà una partita determinante. Da quando ho saputo che il Porto era interessato a me non ho mai avuto dubbi. Tornare in Nazionale era sicuramente un mio obiettivo, ringrazio tutti, dalla squadra allo staff. Qui al Porto sono passati tanti argentini, cercherò di ritagliarmi la mia storia con tanto lavoro. Io ho giocato insieme a Castellanos in Nazionale U23, è un grande giocatore, lo conosco, siamo amici. Io però devo fare il meglio per contrastarlo. La Lazio ha un attacco molto forte, tutti quanti. Siamo preparati per affrontare questa partita, queste sono le gare belle da giocare e che sogni di giocare da bambino. Non abbiamo paura, siamo qui per fare il massimo. Ricordo bene l’ultima partita giocata in Italia, anche l’Udinese ha fatto una grande partita. Ora sta facendo molto bene la Lazio, continuo a seguire con grande interesse la Serie A ma siamo pronti per fare la nostra partita