Pereira, ragazzo dalle ali tarpate: minutaggio irrisorio nell’ultimo mese

Pereira, ragazzo dalle ali tarpate: mai un intero quarto d’ora nell’ultimo mese

Andreas Pereira continua a trovare poco spazio in campo. L’acquisto dell’estate è sempre pimpante al momento dell’ingresso sul rettangolo verde, e scalpita sui social promettendo grande impegno e manifestando entusiasmo. Tuttavia Inzaghi non gli sta concedendo occasioni, e lo ha fatto partire da titolare nell’ultima fase di campionato solo con lo Spezia a Cesena. Eppure nell’unica altra chance dal 1′ Andreas aveva colpito a Torino, segnando un gran gol, e anche a Dortmund in Champions aveva ben figurato. Nelle ultime cinque gare Pereira ha giocato 9 minuti col Verona, 8 a Benevento, 11 con il Napoli, 15 a San Siro col Milan e 9 al Marassi col Genoa. Pochissimi gettoni, un minutaggio irrisorio per un ragazzo che la gestione tecnica ha dimostrato vedere più come interprete del reparto offensivo che come vice Luis Alberto. Difficilmente senza un cambiamento tattico da parte dell’allenatore della Lazio il numero 7 potrà trovare grande spazio, pur non avendo mai fatto mancare determinazione e pur avendo messo in mostra ottime doti tecniche.