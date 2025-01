Pellegrini sicuro: «Siamo entrati in campo per vincere visto che per noi...»

Pellegrini, il capitano della Roma esterna la sua gioia per la vittoria contro l’Udinese rilasciando a fine gara queste sue considerazioni

PAROLE – Era importantissimo vincere oggi, siamo andati sotto immeritatamente e all’intervallo ci siamo caricati. Era tanto importante ritrovare il successo in trasferta. Sì ci mancavano i tre punti fuori casa e oggi capivamo l’importanza di prenderceli. Sì vedeva che la squadra fosse entrata in campo come se fosse una questione di vita o di morte