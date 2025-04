Pellegrini Lazio, futuro delineato per il difensore

Pellegrini Lazio, il difensore biancoceleste ha conquistato e convinto definitivamente il club che lo riscatterà dalla Juventus

Il calciomercato estivo ancora deve iniziare ma le squadre compresa la Lazio, sono a lavoro per la prossima stagione non solo per gli acquisti ma anche le conferme come nel caso di Luca Pellegrini.

Secondo quanto viene riportato da Repubblica il difensore ha conquistato e confermato i suoi valori al club biancoceleste. Il quotidiano scrive infatti che la società capitolina, riscatterà il calciatore rendendolo totalmente un proprio calciatore