Pellegrini Lazio, fuori dalla lista, ma sempre al fianco della squadra: ecco la sua storia sui social – FOTO

Pellegrini Lazio, il terzino finito fuori rosa rimane vicino alla squadra: il suo messaggio sui social dopo il pareggio contro il Napoli

Luca Pellegrini è finito fuori dalla lista per la Serie A della Lazio, ma rimane vicino alla squadra e i compagni. Anche ieri dopo il pareggio contro il Napoli il calciatore ha voluto far sentire la sua vicinanza ai compagni: un cuore celeste in una storia con la grafica del club con il pari, dove era immortalata la rovesciata di Zaccagni, finita in rete, ma annullata per fuorigioco.