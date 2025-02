Pellegrini Lazio, Fabiani rivela: «Scelte dell’allenatore in base a un progetto. Basic poteva risultare più utile»

Pellegrini Lazio, Fabiani commenta l’esclusione del terzino dalla lista per la Serie A: le dichiarazioni del dirigente biancoceleste

Intervistato da LSC, Angelo Fabiani ha parlato della scelta di escludere Luca Pellegrini dalla lista per la Serie A presentata dalla Lazio.

SITUAZIONE PELLEGRINI– «Perché non si sono fatte le stesse considerazioni all’inizio quando è andato fuori Hysaj? Le scelte sono dell’allenatore in base a un suo progetto futuro o immediato, decide lui. Ci dice delle cose, ci fa una lista e la società deve avallare ciò che dice lui. Se non si ascolta il proprio condottiero viene delegittimato e se succede è la fine della società. Ci vuole rispetto per l’allenatore. La scelta di escludere Pellegrini e di reinserire Basic è stata sua: ci ha detto che il croato poteva risultare più utile, nonostante sia stato vicino a lasciare la Lazio più volte a gennaio».

