Pellegrini Lazio, il terzino spera in una chance contro l’Inter: le ultime

Pellegrini Lazio, Baroni potrebbe concedere una chance al terzino biancoceleste escluso dalle liste per la Serie A e per l’Europa League

Luca Pellegrini spera in un’occasione in Coppa Italia contro l’Inter. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio Marco Baroni potrebbe schierare il terzino dal 1′ a San Siro, anche per far riposare Nuno Tavares.

Inoltre, rimane sempre viva la pista che porta ad uno switch. Infatti, in Serie A se ne possono effettuare due e Pellegrini potrebbe prendere il posto di Toma Basic, mai utilizzato fino a questo momento.