Dal calciomercato al ricordo di Pelè, ecco le parole di Massimo Piscedda per le frequenze di Radiosei

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ecco le sue parole:

PELÈ – «L’ho conosciuto, ricordo un premio a Siena in cui è stato premiato. L’ho vissuto poco perché ero ragazzino, ricordo la finale del ’70 in Messico. È stato un grandissimo nato dal nulla per poi vincere addirittura tre campionati del Mondo. Già questo smentisce chi sostiene che non si è mai confrontato con il calcio europeo. Una sciocchezza, non solo si è confrontato, ma ha dominato anche il nostro calcio».

TERZINO – «Per quanto riguarda Pellegrini, a me risulta che a Sarri piaccia anche se sento dire il contrario. Non è che devi andare a cercare i terzini che spingono e basta, vista la presenza di Lazzari andrebbero bene anche caratteristiche affidabili a livello difensivo. A questo identikit non risponde Pellegrini, così come Parisi. Sono esterni predisposti a spingere».