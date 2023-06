Pellegatti non ha dubbi: «L’erede di Tonali? E’ Milinkovic non Frattesi e vi dico perchè»

Pellegatti, il giornalista tifoso rossonero rilascia alcune dichiarazioni di calciomercato del Milan sul suo canale Youtube

Sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di calciomercato del Milan rilasciando alcune dichiarazioni riguardo l’erede di Tonali che si appresta ad approdare in Premier al Newcastle

MILINKOVIC – Vorrei mandare un appello ai nostri dirigenti. C’è un giocatore che, forse, potrebbe alleviare – non ho detto cancellare – la sofferenza della cessione di Sandro Tonali. Ce n’è uno solo e non è Frattesi, anche se mi auguro che lo prendiamo, nonostante 40 milioni di euro il Milan per lui non li spenderà mai. Parliamo di SMS, Sergej Milinkovic-Savic. Mi auguro che i dirigenti del Milan si rendano conto che sul piano tecnico piacerebbe a Pioli, è un tutto-campista, è il miglior colpitore di testa del campionato, che magari vuole cercare nuovi stimoli in un nuovo ambiente. Mi auguro che il Milan con un blitz alla Galliani lo prenda. Tra Frattesi e Milinkovic-Savic preferirei il serbo, penso appartenga ai giocatori rari. 5 milioni per lui ci stanno. 35 Milinkovic + 20 Loftus Cheek fanno 55 e il Milan avrebbe due grandi giocatori sul piano tecnico e sul piano mediatico