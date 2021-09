Pelè rivela: «Ho un tumore al colon. Lo affronto col sorriso» – FOTO

Pelè svela i motivi del suo ricovero in ospedale: sabato scorso è stato operato di tumore al colon. Le parole della leggenda brasiliana

«Amici miei, grazie mille per i messaggi gentili. Ringrazio Dio per essersi sentito molto bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie insieme a voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici».