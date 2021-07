Pedullà: «Orsolini non convince. Luis Alberto? Valutato 45 milioni»

Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Lazio, toccando tantissimi temi e facendo chiarezza su alcune trattative

Durante la trasmissione Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza su alcune trattative e su alcuni nomi accostati alla Lazio. Queste le sue parole:

«Orsolini non convince soprattutto dal punto di vista caratteriale. Il calciatore alla Lazio è stato già proposto due volte. A centrocampo vive le piste che portano Basic e Kamara. Solo che per il primo c’è già l’accordo col giocatore, mentre per Kamara bisogna trattare col Marsiglia. Dovrebbe arrivare anche un difensore. Scambio Luis Alberto-Romagnoli? Non credo sia fattibile, anche perchè il rossonero ha un anno di contratto e lo spagnolo è valutato almeno 45 milioni. E Lotito non è certo intenzionato ad abbassare le sue pretese».