Pedro, un importante traguardo nel mirino: caccia al gol numero 100

Pedro ha nel mirino un traguardo molto importante e prestigioso per la sua carriera, già piena di allori e di soddisfazioni

Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, lo spagnolo centrerà la 600ª presenza in tutte le competizioni con squadre dei cinque campionati top europei. È ad un passo anche dal 100° gol nei 5 tornei maggiori. 58 nella Liga, 29 in Premier League, 12 in Serie A: questi i numeri da vera e propria stella.