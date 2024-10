Pedro scalpita verso Juve Lazio: ha un obiettivo nel mirino. Sarà titolare? Cosa filtra sulla formazione

Pedro scalpita in vista di Juve Lazio di domani: lo spagnolo ha un obiettivo nel mirino verso il big match. Cosa filtra sulla sua presenza

Vigilia della super sfida in casa della Juve, squadra a cui Pedro non è fin qui mai riuscito a segnare da quando è in Italia. Un tabù che il numero 9 della Lazio vuole assolutamente provare a sfatare a partire da domani.

Lo spagnolo potrebbe partire dal primo minuto, si gioca una maglia dall’inizio con Isaksen che è rientrato da poco dopo gli impegni con la sua Danimarca. L’ex Barca è pronto a rispondere di nuovo presente a modo suo: con i gol.