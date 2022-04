Pedro tiene in ansia Sarri: l’allenatore attende notizie positive

Le condizioni di Pedro tengono in apprensione Sarri in vista della partita di sabato contro il Torino

Nella giornata di ieri, Pedro non si è allenato a causa di un leggero affaticamento muscolare. Le condizioni dello spagnolo, come riportato dal Corriere dello Sport, tengono in apprensione Maurizio Sarri in vista soprattutto del match di sabato contro il Torino.

Il tridente Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson sta dando garanzie alla Lazio, ma il tecnico biancoceleste spera di poter contare ancora su Pedro in questo finale di stagione.