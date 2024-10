Pedro (Sky Sport): «A giocare in Europa mi diverto sempre; ci aiuterà anche ad avere fiducia in campionato»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, a Sky Sport, in vista della partita di Europa League di domani sera con il Twente

Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa della vigilia di Twente Lazio di Europa League. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Mi diverto soprattutto in Europa, lo dico sempre: è una competizione bellissima. Le prime due partite abbiamo fatto molto bene, dobbiamo continuare. Domani qui sarà una partita molto difficile, speriamo di giocare bene, fare una bella prestazione e ottenere punti perché stiamo andando bene in questo momento. Che tipo di percorso e obiettivi ha la Lazio in Europa? Penso che ancora sia lunga, dobbiamo puntare forte su questa competizione. È bellissima e una buona opportunità per noi per giocare sempre in Europa e per affrontare squadre che sono a un livello più alto. Questa cosa ci può dare fiducia anche per il campionato. Dobbiamo essere pronti. Domani sarà molto difficile, sono forti qui nel loro stadio. Giocano bene, vanno bene nelle ripartenze»