Pedro si riprende la Lazio: per lui è pronto il rinnovo

Pedro ha chiuso la gara contro l’Inter con un gol da urlo: Lotito e Sarri se lo coccolano. E per lo spagnolo è pronto il rinnovo fino al 2024

Pedro si è ripreso la Lazio, a modo suo. Subentrato al minuto 13 (insieme a Luis Alberto) nella gara di venerdì sera contro l’Inter, lo spagnolo ha prima appoggiato la palla proprio al Mago per la splendida rete del 2-1 e poi ha chiuso in prima persona la sfida con un destro a giro imparabile per Handanovic.

Come riferito dal Corriere dello Sport, per lui adesso è pronto il rinnovo. Nel contratto in scadenza nel 2023 infatti è presente un’opzione, a favore della Lazio, per prolungare l’accordo fino al 30 giugno del 2024. Pedro è felice a Roma e sogna di fare quello che ha sempre fatto in ogni club in cui ha giocato: vincere. Lotito è pronto a blindarlo.