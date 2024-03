Pedro e il saluto a Sarri: «Sempre insieme, grazie per tutto Comandante»

Pedro e l’ultimo saluto a Sarri: l’attaccante spagnolo dedica un messaggio dopo la notizia delle dimissioni del mister

Sui suoi canali social ufficiali, Pedro ha così salutato Sarri dopo le dimissioni del mister dalla Lazio.

IL MESSAGGIO – «Prima di tutto voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me come calciatore e come persona. Ho imparato molto da te sotto tutti gli aspetti, il nostro percorso è stato lungo, nella nostra storia abbiamo vinto e perso, sempre insieme, rispettandoci e in buona sintonia. Rimango con tutti questi bei ricordi insieme e ti auguro sempre il meglio per te e la tua famiglia. Grazie per tutto, Comandante».