Pedro: «Vogliamo tornare in Champions. La Roma merita di esserci»

Pedro, giocatore giallorosso, ha parlato degli obiettivi della Roma in questa stagione. Le sue parole sulla Champions League

Pedro, attaccante della Roma, in un’intervista a Diario de Avisos ha parlato della sua scelta di trasferirsi in Italia e dei suoi primi mesi in giallorosso.

«Il nostro obiettivo principale è tornare in Champions League. Speriamo di riuscirci perché è dove la Roma merita di essere il prossimo anno. Il Braga ha una grande squadra e siamo riusciti a batterla, ora affrontiamo una squadra molto forte, con grandi qualità e per questo non sarà facile riuscire a passare il turno. Ma vogliamo continuare a giocare l’Europa League, quindi speriamo di poter fare due grandi partite contro lo Shakhtar e poter approdare ai quarti di finale».