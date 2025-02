Pedro a Dazn: «Non ci sono segreti, oggi volevo anche la tripletta. E sul Napoli dico questo»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato così dopo il fischio finale del match con il Monza a Dazn: le dichiarazioni

RITORNO ALLA VITTORIA IN CASA – «Era molto importante vincere in casa, sono contento oggi per i tre punti davanti ai nostri tifosi, per i gol. Abbiamo fatto una bellissima partita, siamo molto contenti in questo momento».

DOPPIETTA – «Volevo fare tripletta, ma sono comunque contento fare gol. Per gli attaccanti è importante farne e aiutare la squadra».

SEGRETO – «Non ce ne sono, lavoriamo forte e diamo tutto in campo. E’ il lavoro di tutta la squadra, lavoriamo molto bene e siamo sulla strada giusta».

DOVE VUOLE ARRIVARE LA LAZIO – «Manca tanto, ora arriva il Napoli che sta andando forte. Qua sarà una partita diversa, difficile, prepariamola bene per ottenere una vittoria davanti ai tifosi che sarebbe molto bella».