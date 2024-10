TRIONFO Pedro: la classe del CAMPIONE e l’energia del RAGAZZINO: le pagelle lo incoronano

Le pagelle di Pedro, migliore in campo nella vittoria della Lazio con l’Empoli con il gol della vittoria

Una staffilata con il destro sotto l’incrocio, la mattonella è la stesso del gol col mancino sul secondo palo in Europa League, l’autore del gesto è sempre lo stesso: Pedro. Lo spagnolo decide la difficile partita casalinga contro l’Empoli e il giorno dopo nelle pagelle è il migliore della Lazio (e non solo) per tutti. Di seguito i voti sui principali quotidiani sportivi e cittadini.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Forever young, Pedrito. Applausi infiniti per il secondo gol in 4 giorni, quasi fotocopia di quello europeo. Bolide spaccaporta, ripete se stesso all’infinito».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Un gol bello e pesante, che solo i grandi campioni sanno realizzare. Dopo quella col Nizza, altra prova da giocatore più vivo che ma».

TUTTOSPORT 8 – «L’ha messa sotto la traversa, la stessa in cui giovedì aveva deliziato con gol e assist. Stavolta vale anche di più».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Bomba di sinistro giovedì sera contro il Nizza, bomba di destro sotto la traversa contro l’Empoli: due gol in quattro giorni dello spagnolo che la società aveva cercato di mandare via a tutti i costi. Baroni, invece, ha capito quanto vale avere in rosa un giocatore del genere».

IL CORRIERE DELLA SERA 8 – «37 anni e non sentirli. Dopo il Nizza, batte anche l’Empoli: la porta sotto la Sud lo ispira. E la Lazio balla col suo popolo una canzone di Raffaella che gli calza a pennello. Un campione che con Baroni vive una nuova giovinezza».