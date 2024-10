Pedro (LSC): «Tchaouna e Dele mi stanno impressionando positivamente; Olanda? Mi fa tornare a quella finale»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, a LSC, in vista della partita di Europa League di domani sera con il Twente

Pedro ha parlato ai microfoni di LSC dopo la conferenza stampa della vigilia di Twente Lazio di Europa League. Di seguito le sue parole.

IMPORTANZA DELLA GARA – «Molto, se facciamo una bella partita e i punti è un passo molto importante per la classifica. Mancano ancora tante partite, ma domani è importante per noi».

COME STA FISICAMENTE – «Stiamo lavorando molto bene con il mister, anche col nutrizionista. Mi trovo bene fisicamente, sto lavorando per questo per stare qui. Per avere una forma ottima perché quando vai in campo si sente tanto».

CHI LO STA IMPRESSIONANDO – «A parte Dia e Nuno che stanno facendo tante cose e migliorando in ogni partita, penso che ogni giocatore che è in squadra stia lavorando molto bene. Loum, Dele che è un giocatore forte e importante. Ora anche Gigot, abbiamo una bella squadra. Tutti questi giocatori aiuteranno tantissimo da qui a fine stagione».

OLANDA RICORDO SPECIALE – «Si, se penso a quella finale contro l’Olanda che è stata molto speciale. Era una finale del Mondiale, abbiamo vinto. È sempre un bel ricordo e bello venire qui e giocare contro gli olandesi, hanno qualità. Sono giocatori dinamici e mi piace venire qui e giocare contro di loro».